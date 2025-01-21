«Позволила брать за руку, но на большее оказалась не согласна»: В Сети обсуждают шляпу, из-за которой Трамп не смог поцеловать жену Меланию

На собственной инаугурации 47-й президент США Дональд Трамп не смог поцеловать в щеку свою жену Меланию - ее широкая шляпа не позволила ему это сделать. Фрагмент видео из торжественного мероприятия уже стал вирусным и широко тиражируется в сети.

На ролике можно увидеть, как Трамп пытается поцеловать супругу в щечку, но ему мешает шляпа

В ходе резонансного обсуждения данного курьеза, интернет-пользователи предположили, что Мелания специально выбрала такой аксессуар от бренда Eric Javits.

Шляпа буквально закрывала её глаза и часть лица, из-за чего зрители не имели возможность оценить эмоции первой леди.

Для инаугурации Мелания Трамп выбрала также костюм и пальто тёмно-синего цвета и строгого классического кроя.

Её наряд отличался удивительной утонченностью и элегантностью.

Но в то же время на первую леди США обрушилась волна хейта. Многие сочли неуместными тёмные цвета её наряда, которые как бы демонстрировали, что для неё инаугурация мужа скорее траур, а не праздник.

Поговаривают, что между супругами уже давно не тёплые отношения.

А после предыдущих выборов, на которых Трамп проиграл Байдену, СМИ и вовсе писали, что Мелания намерена развестись с Дональдом. Впрочем, за четыре года каденции 46-го президента этого так и не произошло.

Российская светская львица Яна Рудковская во время трансляции инаугурации увидела прогресс в отношениях 47-го президента и его первой леди.

«Она наконец согласилась брать его за руку на людях, но на большее оказалась не согласна», – написала она в своем Telegram-канале.