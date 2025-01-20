Новый сценарий апокалипсиса для всего живого на Земле выдали ученые: «влажный» парниковый эффект

Ученые бьют тревогу: нагревание нашей планеты усиливается. И если тенденция сохранится, все живое на земле в будущем погибнет. Останется лишь выжженная Солнцем пустыня.

Группа учёных под руководством Р. Дж. Грэма из Чикагского университета в своём заявлении для прессы акцентирует внимание на том, что яркость нашей звёзды растет такими темпами, которые подпадают под определение «чрезмерные».

С момента формирования нашей планеты яркость Солнца уже увеличилась на 30%.

Исследователи объясняют это старением единственной звезды в нашей звёздной системе

Чтобы определить жизненный цикл светила, учёные изучили информацию по схожим на него звёздам.

Предварительные расчеты показали, что по мере увеличения яркости Солнца, Землю может накрыть «влажный парниковый эффект».

Планета может начать нагреваться гораздо быстрее, нежели сейчас.

В долгосрочной перспективе, примерно через миллиард лет, произойдёт финализация - все живое вымрет, передает ИА «Кулик».