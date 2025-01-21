Распад США, землетрясения, Антихрист: что говорили предсказатели о правлении Трампа

О том, что к власти в США снова придет «великий, бесстыдный и дерзкий скандалист», предвидел еще Мишель Нострадамус. По крайней мере, именно это говорили толкователи его катренов. О Дональде Трампе оставили свои предсказания и другие ясновидящие. Есть среди них такие, которые звучат совершенно Life.ru.

Российского политика Владимира Жириновского после его смерти многие начали считать пророком. Многие из его высказываний начали сбываться в наши дни. Сбудется ли его прогноз касательно Америки, покажет время.

В 2016 году Жириновский уверял, что Трампу суждено стать последним президентом США

Лидер ЛДПР говорил, что страна при его правлении не справится с множественными кризисами и, в итоге, через несколько лет распадется.

Астролог Александр Зараев поделился почти идентичным прогнозом. Причем, по его словам, распад США случится еще раньше. Уже в нынешнем, 2025-м году, США разделятся на три части. Впрочем, пока ничто не указывает на то, что в стране намечается раскол.

Американский предсказатель Эдгар Кейси в свое время писал, что 44-й президент станет последним. Но как такое возможно, если Трамп - 45-й и 47-й президент? Логика здесь следующая: если считать Гровера Кливленда одним президентом, а не двумя (он занимал пост дважды), то Дональд Трамп и будет тем самым 44-м президентом.

Пастор Дейл Биггс предрек, что во время второго правления Трампа, через три дня после предпринятой им попытки разделить Иерусалим, на Землю обрушится самое масштабное землетрясение.

Ясновидящий Кшиштоф Яцковский из Польши без каких-либо деталей пророчил, что нынешнему американскому лидеру не суждено добыть свой президентский срок до конца.

Каким будет мир при Трампе, наверняка никто пока сказать не может. Но совершенно точно, что с «дерзким скандалистом», каким описывал его Нострадамус, скучно не будет.

РИА «Информинг» ранее описывал казус, случившийся на вчерашней инаугурации Дональда Трампа.