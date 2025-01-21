Информинг » В Мире » Распад США, землетрясения, Антихрист: что говорили предсказатели о правлении Трампа

Распад США, землетрясения, Антихрист: что говорили предсказатели о правлении Трампа

Image 16+
Распад США, землетрясения, Антихрист: что говорили предсказатели о правлении Трампа
В Мире / О разном
Фото из открытых источников

О том, что к власти в США снова придет «великий, бесстыдный и дерзкий скандалист», предвидел еще Мишель Нострадамус. По крайней мере, именно это говорили толкователи его катренов. О Дональде Трампе оставили свои предсказания и другие ясновидящие. Есть среди них такие, которые звучат совершенно Life.ru.

Российского политика Владимира Жириновского после его смерти многие начали считать пророком. Многие из его высказываний начали сбываться в наши дни. Сбудется ли его прогноз касательно Америки, покажет время.

В 2016 году Жириновский уверял, что Трампу суждено стать последним президентом США

Лидер ЛДПР говорил, что страна при его правлении не справится с множественными кризисами и, в итоге, через несколько лет распадется.

Астролог Александр Зараев поделился почти идентичным прогнозом. Причем, по его словам, распад США случится еще раньше. Уже в нынешнем, 2025-м году, США разделятся на три части. Впрочем, пока ничто не указывает на то, что в стране намечается раскол.

Американский предсказатель Эдгар Кейси в свое время писал, что 44-й президент станет последним. Но как такое возможно, если Трамп - 45-й и 47-й президент? Логика здесь следующая: если считать Гровера Кливленда одним президентом, а не двумя (он занимал пост дважды), то Дональд Трамп и будет тем самым 44-м президентом.

Пастор Дейл Биггс предрек, что во время второго правления Трампа, через три дня после предпринятой им попытки разделить Иерусалим, на Землю обрушится самое масштабное землетрясение.

Ясновидящий Кшиштоф Яцковский из Польши без каких-либо деталей пророчил, что нынешнему американскому лидеру не суждено добыть свой президентский срок до конца.

Каким будет мир при Трампе, наверняка никто пока сказать не может. Но совершенно точно, что с «дерзким скандалистом», каким описывал его Нострадамус, скучно не будет.

РИА «Информинг» ранее описывал казус, случившийся на вчерашней инаугурации Дональда Трампа.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
Регистрация СМИ: ИА № ФС 77 - 79529 от 13.11.2020, выдано Роскомнадзором
Информация для детей старше шестнадцати лет

В Турции обнаружили деревянные окаменелости, которые могут быть остатками Ноева ковчега

В Турции обнаружили деревянные окаменелости, которые могут быть остатками Ноева ковчега

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Express порекомендовал бюджетную альтернативу Мальдивам - «тропический рай» без толп туристов

Сегодня, 13:46

Одним ударом молнии в Норвегии убило сразу 300 оленей

Сегодня, 12:47

Распад США, землетрясения, Антихрист: что говорили предсказатели о правлении Трампа

Сегодня, 12:32

Трамп пообещал России «большие проблемы» в случае отказа от соглашения по Украине

Сегодня, 12:05

«Позволила брать за руку, но на большее оказалась не согласна»: В Сети обсуждают шляпу, из-за которой Трамп не смог поцеловать жену Меланию

Сегодня, 11:23

Психологи и психиатры призвали Премьера Словакии Фицо изменить поведение или уйти из политики

Вчера, 19:18

В Англии мужчина, выбравшись со съемной квартиры, оставил после себя 200 бутылок с мочой

Вчера, 18:18

Новый сценарий апокалипсиса для всего живого на Земле выдали ученые: «влажный» парниковый эффект

Вчера, 13:49

Nature: за последние 40 лет растаяли более 90% ледников Шпицбергена

19-01-2025, 14:00

ЦРУ рассекретило книгу экс-офицера ВВС США о цикличности глобальных катаклизмов

19-01-2025, 13:40

Туристов обманывают на каждом шагу: турагент назвала 5 стран, где бдительность не помешает

18-01-2025, 23:41

В Турции обнаружили деревянные окаменелости, которые могут быть остатками Ноева ковчега

18-01-2025, 14:48

В США женщина забеременела в 76 лет - The Sun

18-01-2025, 00:22

124-летняя китаянка раскрыла секреты своего долголетия

17-01-2025, 15:39

В США врачи перепутали пациентов и отключили от системы жизнеобеспечения не того

17-01-2025, 13:11

Земле в будущем грозят экстремальные засухи: ученые выступили с предупреждением

17-01-2025, 12:30

Vogue назвал модной заменой кроссовкам в 2025 году белые мокасины и лоферы

16-01-2025, 21:07

Зачавший 550 детей мужчина из Нидерландов попал под суд за попытку связаться с ними

16-01-2025, 13:53

В замке Сфорца обнаружили тайные ходы, описанные Леонардо да Винчи: куда они ведут, никто не знает

16-01-2025, 13:04

Ученые научили искусственный интеллект диагностировать болезни по цвету языка: к чему ведет этот прорыв

15-01-2025, 18:59

Новости партнеров
2023
ru-RU