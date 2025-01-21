Трамп пообещал России «большие проблемы» в случае отказа от соглашения по Украине

47-й президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоялась вчера, 20 января, в ходе общения с журналистами в Белом доме пообещал России «большие проблемы» в случае отказа от соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит «Газета.ру».

По словам Трампа, Владимир Путин, отказываясь от соглашения, будто бы разрушает РФ.

«Он [Путин] должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку», — цитирует издание слова действующего американского президента.

Дональд Трамп добавил, что в случае отказа от соглашения у «России будут большие проблемы».

Президент США также в очередной раз подтвердил, что намерен встретиться с российским президентом как можно скорее. Процесс организации переговоров уже запущен.

Трамп хочет добиться завершения конфликта, который, по его мнению, никогда не должен был начаться, «как можно скорее».

«Информинг» ранее рассказывал о том, как во время инаугурации из-за широкой шляпы президент США не смог поцеловать первую леди.