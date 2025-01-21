Ученый, предсказавший землетрясение в Турции, выдал новый пугающий прогноз

Ученый SSGEOS Фрэнк Хугербитс из Нидерландов, предсказавший разрушительное землетрясение в Турции и Сирии в 2023 году, разразился новым пугающим прогнозом. Новые подземные толчки, которые могут привести к большому числу жертв, могут произойти 27 января (или плюс-минус несколько дней), передает издание «Блокнот».

Хубербитс предрекает человечеству в 2025 году череду новых природных катаклизмов, в том числе из-за парада планет, а также в силу того, что в текущем месяце Луна составила критическую геометрию с Сатурном и Юпитером.

Первый «звоночек» уже был, полагает ученый - он имеет в виду недавнее землетрясение в Китае, к северу от Непала

«24 числа будет соединение Меркурия, Земли и Марса. Кроме того, свое влияние окажет и Луна», — говорит Хугербитс.

При таком раскладе он считает вероятными сильные подземные толчки 27 января или в дни, приближенные к этой датой.

Куда сложнее высчитать, где может произойти следующее землетрясение. Ученый называет список регионов, которые могут пострадать - восточная Африка, Турция, Греция, западное побережье США.

«Лос-Анджелес и окрестности, будьте начеку на предстоящей неделе», — предупредил специалист.

В зоне субдукции Каскадия также вероятны сильные подземные толчки.