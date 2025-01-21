Express порекомендовал бюджетную альтернативу Мальдивам - «тропический рай» без толп туристов

Мечтаете об отдыхе на Мальдивах, но он вам не по карману? Есть бюджетная альтернатива. Цена более чем доступная, а «тропический рай» там ничуть не хуже. Это Андаманские острова, пишет британское издание Express.

К очевидным плюсам авторы материала относят не только доступные цены на отдых, но и уединенность.

Пляжи Мальдив с белоснежным песком в последние годы стали слишком многолюдными, что немного портит впечатления от курорта. На Андаманах такой проблемы нет.

Атмосфера на курортах архипелага, расположенного между Индией и Мьянмой, более спокойна

Там никто и ничто не может помешать туристу наслаждаться красочными морскими пейзажами, а также живописной природой - флора и фауна на островах очень богата. И для дайверов это рай.

Цены на отдых там доступные - в рублях стартуют от 150 тысяч. Есть лишь одна проблема, отмечает российское издание Турпром. И это - дорога. Поскольку на Андаманские острова прямых рейсов нет, добраться туда уже само по себе увлекательное приключение для экстремалов.