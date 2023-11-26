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Apple навсегда «убила» любимую функцию iPhone, но фанаты говорят, что уже скучают по ней

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Apple навсегда «убила» любимую функцию iPhone, но фанаты говорят, что уже скучают по ней
Новости Hi-Tech
Фото: @freepik / freepik.com

Поклонники iPhone подсели на Touch ID с момента его первого запуска в 2013 году. В последнее время в Сети ходили слухи о возвращении функции с iPhone 16. Очевидно, что Touch ID отсутствует в дизайне iPhone 15. В 2017 году его заменит совершенный Face ID. Но фанаты все еще надеялись, что Touch ID будет представлен в виде боковой кнопки вместе с Face ID в грядущем iPhone 16, который должен выйти в следующем году. Однако данные достоверного источника в компании Apple разрушили эти мечты.

Оборудование, используемое для производства чипов, обеспечивающих работу Touch ID, «навсегда отключено» 

Согласно отчету, оборудование, используемое для производства чипов, обеспечивающих работу Touch ID, «навсегда отключено». Сообщается, что оставшиеся устройства оставлены для iPhone SE третьего поколения, который все еще продается. Также изветсно что такое решение никак не повлияет на iPad. Как отмечается в отчете, для iPad Touch ID требуется чип другого типа. 

Стоит отметить, что этой функции очень не хватает многим пользвателям, о чем свидетельствуют мнения владельцев iPhone в Twitter.

Информационное агентство «Informing»

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