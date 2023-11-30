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Китайская Redmi анонсировала флагманский смартфон K70 Pro с новейшим процессором 8 Gen 3

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Китайская Redmi анонсировала флагманский смартфон K70 Pro с новейшим процессором 8 Gen 3
Новости Hi-Tech
Фото: @coolvector / freepik.com

Redmi представила новую линейку флагманских смартфонов Redmi K70. Новинка уже вызвала бурное обсуждение в Сети после появления первых фотографий модели K70 Pro. 

Привлекает  качеством изображений

На опубликованных кадрах продемонстрированы три цветовых варианта, хотя на фотографиях была представлена лишь черная версия. Redmi K70 Pro привлекает внимание не только качеством изображений, но и высокой производительностью. В его основе - мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3 на восемь ядер. Работает он на частоте 3,3 ГГц. Также гаджет имеет графический ускоритель Adreno 750. 

Планируется продажа устройства на китайском рынке

Устройство оборудовано 24 ГБ оперативной памяти, встроенным хранилищем в 1 ТБ. Экран представлен OLED-панелью. Ее разрешение - 2К, а яркость доходит до 4000 нит. Начально планируется продажа устройства на китайском рынке. Однако появились слухи о выпуске международной версии под знаменитым в мире брендом Poco.

Информационное агентство «Informing»

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