Лучшие смартфоны 2023 года в России: до 10 тысяч рублей

Ferra.ru перечислил лучшие недорогие смартфоны 2023 года, которые вполне можно дарить в качестве новогоднего подарка или же купить для собственного пользования. Эти гаджеты обеспечивают хорошую производительность, имеют качественные экраны и приемлемую автономность.

Xiaomi Redmi 12C: Основная камера 50 мегапикселей, процессор MediaTek Helio G96, память 128 ГБ.

Realme C51: Основная камера 50 мегапикселей, процессор: Unisoc T618, память 64 ГБ.

Tecno Spark 10C: Основная камера 16 мегапикселей, память 128 ГБ, поддержка быстрой зарядки (до 100% за 1 час 45 минут).