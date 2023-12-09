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Лучшие смартфоны 2023 года в России: до 10 тысяч рублей

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Лучшие смартфоны 2023 года в России: до 10 тысяч рублей
Новости Hi-Tech
Фото: @user3802032 / freepik.com

Ferra.ru перечислил лучшие недорогие смартфоны 2023 года, которые вполне можно дарить в качестве новогоднего подарка или же купить для собственного пользования. Эти гаджеты обеспечивают хорошую производительность, имеют качественные экраны и приемлемую автономность. 

Xiaomi Redmi 12C: Основная камера 50 мегапикселей, процессор MediaTek Helio G96, память 128 ГБ. 

Realme C51: Основная камера 50 мегапикселей, процессор: Unisoc T618, память 64 ГБ. 

Tecno Spark 10C: Основная камера 16 мегапикселей, память 128 ГБ, поддержка быстрой зарядки (до 100% за 1 час 45 минут).

Информационное агентство «Informing»

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