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Найдены первые фото нового iPhone 16 почти за год до анонса

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Найдены первые фото нового iPhone 16 почти за год до анонса
Новости Hi-Tech
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

За год до официального анонса нового iPhone 16 китайский инсайдер Ice Universe поделился новыми изображениями, предоставляющими представление о возможном дизайне будущего «яблочного» смартфона от компании Apple. 

Рендеры, опубликованные в социальной сети, демонстрируют обновленный дизайн корпуса, который, вероятно, будет использоваться в Айфон 16. Особое внимание, как видно на снимке, было уделено конструкции светодиодной вспышки, размещенной вокруг блока основных камер. 

Предполагается, что это изменение значительно улучшит качество ночных фото. 

Ice Universe славится своими достоверными утечками о гаджетах. Хотя все еще неясно, будет ли Apple использовать этот дизайн в iPhone 16 либо оставит его для будущих моделей.

Информационное агентство «Informing»

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