Роскомнадзор нашел опасность в действиях поискового робота GPTBot

Роскомнадзор направил письма хостинг-провайдерам с рекомендацией заблокировать поискового робота GPTBot от OpenAI. Ведомство считает, что он может находить уязвимости в интернет-ресурсах для хакерских атак, а также получать доступ к персональным данным.

Подразделение Роскомнадзора, Главный радиочастотный центр, просит провайдеров оценить риск сбора информации GPTBot и в случае выявления каких-либо угроз блокировать его.

Экспертами отмечается, что использование искусственного интеллекта в киберпреступлениях становится нынче все более распространенным. В ноябре была замечена повышенная активность вредоносных ботов, в том числе от GPTBot. Она была направлена на онлайн-магазины.