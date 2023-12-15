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Ученые нашли LED-лампы нового поколения, которые подарят идеальный сон всем людям

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Ученые нашли LED-лампы нового поколения, которые подарят идеальный сон всем людям
Новости Hi-Tech
Фото: @Racool_studio / freepik.com

Светодиодная технология предлагает идеальные длины волн синего света в нужное время

Ученые представили новую светодиодную технологию, ориентированную на особенности организма. Она имитирует естественные циклы «день-ночь», предлагая идеальные длины волн синего света в нужное время. Эта технология была создана с учетом влияния синего света в диапазоне 480 нм на циркадные ритмы. Светодиоды излучают свет с длиной волны 480 нм в дневное время, а также 450 нм в вечернее, что эффективно снижает воздействие на выработку мелатонина (гормона сна) в человеческом организме.

В ходе изучений, в которых участвовали 22 добровольца, удалось доказать, что уровень мелатонина повышался в ночное время на 12,2% и снижался днем на 21,9%, по сравнению с обычными светодиодами.

Информационное агентство «Informing»

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