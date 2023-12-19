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Папарации нашли нашли на дорогах без камуфляжа первый автомобиль от Xiaomi

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Папарации нашли нашли на дорогах без камуфляжа первый автомобиль от Xiaomi
Новости Hi-Tech
Фото: @freepik / freepik.com

Китайская компания Xiaomi представила свой первый электрический автомобиль под названием SU7. Фото машины без камуфляжной расцветки появились в ходе испытаний на дорогах общего пользования. Дизайн авто был представлен в ноябре, а сейчас машина была замечена без маскировки.

SU7 будет доступен в трех вариантах 

SU7 будет доступен в трех вариантах: стандартном варианте, SU7 Pro, SU7 Max. Производство будет осуществляться совместно с BAIC Motor. 

Новинка получит заднеприводную версию, двигатель на 295 лошадиных сил и полноприводную версию с мотором на 664 лошадиных сил. 

Официальная презентация авто пока не состоялась. Производство ожидается с декабря 2023 года. Первые владельцы получат авто в феврале следующего года.

Информационное агентство «Informing»

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