Honor представила смартфон X50 GT с Snapdragon 8+ Gen и АКБ на 5800 мАч

Смартфон предлагается по цене 425 долларов

Honor анонсировала запуск продаж своего последнего смартфона, X50 GT, в Китае, начиная с 6 января. Это новое устройство оснащено мощным чипом Snapdragon 8+ Gen 1. Доступна новинка в двух цветовых вариантах – зеленом и черном, предлагая единственную конфигурацию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти по цене 425 долларов.

Смартфон X50 GT выделяется 6,78-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, обеспечивая биометрическую аутентификацию через встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Задняя камера устройства включает главный сенсор на 108 Мп и макро-объектив на 2 Мп. Представляет собой гаджет тонкий профиль толщиной 8,45 мм и весом всего 192 г.