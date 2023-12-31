В Сети нашли данные о стоимости новых смартфонов Galaxy S24 от Samsung

Samsung готовит к скорому выпуску свои флагманские смартфоны Galaxy S24, планируя представление на мероприятии Galaxy Unpacked. Перед официальным анонсом появились предполагаемые европейские цены на три модели компании. Речь идет о Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra.

По данным источника, Samsung собирается придерживаться ценовой стратегии, аналогичной Galaxy S23, но с незначительным увеличением стоимости для Galaxy S24 Ultra. Так, Galaxy S24 на 128 ГБ памяти будет оценен в 899 евро. Вариант с 256 ГБ уже будет стоить 959 евро. Galaxy S24+ предполагается по цене от 1149 евро, а версия с 512 ГБ обойдется в 1269 евро.

Согласно отчетам, стоимость Galaxy S24 Ultra с 512 ГБ памяти ожидается на уровне 1569 евро.