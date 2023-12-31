В РФ нашли в продаже новый iPhone 15 стоимостью всего 82 тыс. руб.

Согласно последним данным издания Hi-Tech Mail.ru, начиная с момента появления на рынке iPhone 15 цены на гаджет в российских интернет-магазинах заметно снизились. Исходно стоимость устройства колебалась от 125 до 170 тысяч рублей, однако в настоящее время базовую модель можно приобрести всего лишь за 81 980 рублей. Таким образом, смартфон подешевел на 33%.

Базовая модель с минимальным объемом памяти на 128 ГБ доступна в черном цвете. Смартфон обладает впечатляющими характеристиками, включая 6,1-дюймовый OLED-экран, две задние камеры 48 и 12 МП, процессор A16 Bioniс, 6 ГБ оперативной памяти. Представлена новинка была в сентябре этого года.