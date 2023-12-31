Журналисты нашли в РФ лучшие бюджетные смартфоны 2023 года

Журнал Ferra.ru выбрал лучшие бюджетные смартфоны 2023 года для разных бюджетов. В категории до 7000 рублей выделяются Poco C51 и Xiaomi Redmi с 5000 мАч батареей и 64 ГБ памяти.

В пределах 10 тыс. рублей Tecno и Infinix представляют конкуренцию Samsung, но модели Xiaomi и Realme рекомендуются из-за камеры. За 15 тыс. рублей Infinix Note 30 с Helio G99, 8 ГБ ОЗУ и 120 Гц частотой дисплея является хорошим выбором. При бюджете 20 000 рублей рекомендуются Xiaomi Redmi Note 12S и Realme 11 с процессорами, камерами на 108 Мп и AMOLED-дисплеями. Xiaomi Redmi Note 12S также имеет ультраширокую камеру и стереодинамики.