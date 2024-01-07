Громче шума в метро и 22 000 мАч: нашелся новый смартфон Oukitel WP33 Pro

Oukitel WP33 Pro – выдающийся смартфон, разработанный для самых сложных задач. Он оснащен 22 000 мАч батареей – одной из крупнейших среди смартфонов, обеспечивающей долгую автономность. Зарядка такой емкой батареи занимает примерно 5 часов, а габаритный корпус может затруднить одноручное управление.

Внутри - процессор MediaTek Dimensity 6100+, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ встроенной памяти. 6,6-дюймовый IPS-дисплей, 60 Гц обновление и 450 нит яркость обеспечивают отличное визуальное восприятие. Тройная задняя камера (на 64 Мп основная, 20 Мп ночного видения, 2 Мп макро) и 32 Мп фронтальная камера предоставляют пользователю широкие возможности.

Смартфон устойчив к ударам

5-ваттный динамик с мощностью 136 дБ делает его одним из самых громких. Соответствие стандартам защиты и устойчивости к ударам делают его весьма надежным. На AliExpress смартфон доступен за $600.