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Громче шума в метро и 22 000 мАч: нашелся новый смартфон Oukitel WP33 Pro

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Громче шума в метро и 22 000 мАч: нашелся новый смартфон Oukitel WP33 Pro
Новости Hi-Tech
Фото: @jcomp / freepik.com

Oukitel WP33 Pro – выдающийся смартфон, разработанный для самых сложных задач. Он оснащен 22 000 мАч батареей – одной из крупнейших среди смартфонов, обеспечивающей долгую автономность. Зарядка такой емкой батареи занимает примерно 5 часов, а габаритный корпус может затруднить одноручное управление. 

Внутри - процессор MediaTek Dimensity 6100+, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ встроенной памяти. 6,6-дюймовый IPS-дисплей, 60 Гц обновление и 450 нит яркость обеспечивают отличное визуальное восприятие. Тройная задняя камера (на 64 Мп основная, 20 Мп ночного видения, 2 Мп макро) и 32 Мп фронтальная камера предоставляют пользователю широкие возможности. 

Смартфон устойчив к ударам

5-ваттный динамик с мощностью 136 дБ делает его одним из самых громких. Соответствие стандартам защиты и устойчивости к ударам делают его весьма надежным. На AliExpress смартфон доступен за $600.

Информационное агентство «Informing»

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