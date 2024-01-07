В Сети нашлись первые фото iPhone 16

Инсайдеры поделились своим видением нового смартфона iPhone 16.

Гаджет может удивить дисплеем размером 6.3 и 6.9 дюймов

На основе предоставленной ранее информации эксперты прогнозируют, что гаджет может удивить дисплеем размером 6.3 и 6.9 дюймов, обеспечивая пользователей большими экранами. Также, возможно, в смартфонах будет использован чип A18 Pro для улучшенной производительности и более эффективной работы устройства. Интересным дополнением может стать специальная кнопка на корпусе, предназначенная для удобства съемки видео и фото.

Однако следует помнить, что эти данные являются лишь предположениями инсайдеров и фактические характеристики новых iPhone 16 будут официально представлены только на презентации Apple.