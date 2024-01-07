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В Сети нашлись первые фото iPhone 16

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В Сети нашлись первые фото iPhone 16
Новости Hi-Tech
Фото: @freepik / freepik.com

Инсайдеры поделились своим видением нового смартфона iPhone 16. 

Гаджет может удивить дисплеем размером 6.3 и 6.9 дюймов

На основе предоставленной ранее информации эксперты прогнозируют, что гаджет может удивить дисплеем размером 6.3 и 6.9 дюймов, обеспечивая пользователей большими экранами. Также, возможно, в смартфонах будет использован чип A18 Pro для улучшенной производительности и более эффективной работы устройства. Интересным дополнением может стать специальная кнопка на корпусе, предназначенная для удобства съемки видео и фото.

Однако следует помнить, что эти данные являются лишь предположениями инсайдеров и фактические характеристики новых iPhone 16 будут официально представлены только на презентации Apple.

Информационное агентство «Informing»

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