В Сети нашлись первые живые фото камерофона Xiaomi 14 Ultra

Снимки раскрывают детали задней панели и камеры данного устройства

Интернет заполнили утечки живых фотографий нового флагманского камерофона Xiaomi 14 Ultra. Снимки, несмотря на присутствие защитного чехла смартфона, раскрывают детали задней панели и камеры данного устройства.

Камера включает в себя четыре датчика изображения, лазерный автофокус, двойную LED-вспышку. Инсайдер Digital Chat Station ранее обещал улучшенные датчики изображения, два телеобъектива, инновационные решения и флагманские характеристики.

Как ожидается, Xiaomi 14 Ultra получит изогнутый экран, будет оборудован ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, аккумулятором 5 180 мА/ч, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen3. Выход новинки ожидается в первом квартале 2025 года.