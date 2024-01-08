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Будущее наступило: Нашелся первый в мире прозрачный microLED-дисплей от Samsung

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Будущее наступило: Нашелся первый в мире прозрачный microLED-дисплей от Samsung
Новости Hi-Tech
Фото: @freepik / freepik.com

На недавней выставке Samsung First Look 2024 была представлена впечатляющая новинка. Речь идет о прозрачной, безрамочной, невероятно тонкой microLED-панели толщиной всего около сантиметра, что делает ее одной из самых тонких в своем классе. 

Благодаря новым разработкам Samsung удалось достичь довольно высокого уровня цветопередачи

Эта технология прозрачных дисплеев в мире не нова, однако благодаря новым разработкам Samsung удалось достичь довольно высокого уровня цветопередачи, а также невероятной четкости даже при хорошем освещении. Эксперты отметили эффект голограммы, создаваемый этой панелью. Изображения словно висят в воздухе. Это, между прочим, внушительное достижение в области современных дисплейных технологий.

Информационное агентство «Informing»

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