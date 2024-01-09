Официально нашлись новые смартфоны ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro

Asus представила новые игровые телефоны ROG Phone 8, обладающие выдающейся производительностью благодаря чипсетам Snapdragon 8 Gen 3. Новая серия отличается стильным дизайном с плоским дисплеем, настраиваемым логотипом Aura RGB подсветки, центральной вырезанной камерой.

Работают на Android 14 с ROG UI

Они имеют 6,78-дюймовый дисплей Samsung AMOLED LTPO с разрешением Full HD+, частотой обновления 165 Гц, защитой IP68, мощный процессор. Камерная система включает в себя тройную заднюю камеру, а Pro-версия оснащена теле- и фотообъективом и ToF-сенсором. Оба поддерживают быструю зарядку 65 Вт, оборудованы беспроводной зарядкой Qi, работают на Android 14 с ROG UI.

ROG Phone 8 и 8 Pro предоставляют передовые игровые функции, включая экран с частотой обновления 165 Гц, кнопки AirTrigger 5, поддержку 5G, Wi-Fi 6E. ROG Phone 8 стоит от 799 евро, Pro-версия обойдется от 999 евро.