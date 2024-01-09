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CES-2024: Нашелся новый бюджетный планшет для учебы от Lenovo

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CES-2024: Нашелся новый бюджетный планшет для учебы от Lenovo
Новости Hi-Tech
Фото: @freepik / freepik.com

Lenovo представила на CES 2024 новый бюджетный планшет Tab M11, ориентированный на пользователей, занимающихся творчеством. 

Tab M11 работает на Android 13

Устройство оснащено 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920x1200 пикселей, обновлением 90 Гц. Tab M11 работает на Android 13 с обещанием обновлений до версий Android 14 и 15. Он оснащен процессором Mediatek Helio G88, имеет до 8 ГБ оперативной и до 128 ГБ флеш-памяти. 

Среди основных функций - слот для microSD, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ac. Устройство снабжено камерами на 8 Мп и аккумулятором на 7 040 мАч с поддержкой зарядки в 15 Вт. 

Ожидается выход бюджетного планшета в апреле 2024 года, начальная цена - от 179 долларов.

Информационное агентство «Informing»

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