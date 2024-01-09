CES-2024: Нашелся новый бюджетный планшет для учебы от Lenovo

Lenovo представила на CES 2024 новый бюджетный планшет Tab M11, ориентированный на пользователей, занимающихся творчеством.

Tab M11 работает на Android 13

Устройство оснащено 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920x1200 пикселей, обновлением 90 Гц. Tab M11 работает на Android 13 с обещанием обновлений до версий Android 14 и 15. Он оснащен процессором Mediatek Helio G88, имеет до 8 ГБ оперативной и до 128 ГБ флеш-памяти.

Среди основных функций - слот для microSD, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ac. Устройство снабжено камерами на 8 Мп и аккумулятором на 7 040 мАч с поддержкой зарядки в 15 Вт.

Ожидается выход бюджетного планшета в апреле 2024 года, начальная цена - от 179 долларов.