AnTuTu нашли и опубликовали список самых производительных Android-смартфонов

В декабре 2023 года AnTuTu опубликовал новый рейтинг самых производительных смартфонов на Android для мирового рынка. Он служит важным ресурсом для оценки производительности гаджетов и помощи пользователям в выборе того или иного подходящего устройства.

Устройства отличаются высокой производительностью

Лидерство принадлежит iQOO 12 с процессором Snapdragon 8 Gen3, Xiaomi 13, а также Samsung Galaxy S23 Ultra. По данным источника, в рейтинге также представлены Samsung Galaxy S23+, Galaxy S23, Nubia Z50, Xiaomi 13T Pro, Honor Magic5, OnePlus 11, Poco F5 Pro. Эти устройства отличаются довольно высокой производительностью, мощным процессором, что привлекает внимание пользователей со всего мира, стремящихся к эффективной работе устройств.