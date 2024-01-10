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Игра окончена: В смартфонах нашли преимущества над классическими GPS-навигаторами

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Игра окончена: В смартфонах нашли преимущества над классическими GPS-навигаторами
Новости Hi-Tech
Фото: freepik.com

С развитием мобильных навигационных приложений, таких как Google Maps, Apple Maps и Waze, водителям стало удобнее получать пошаговые инструкции. Смартфоны с большими экранами стали отличными GPS-навигаторами, что привело к снижению интереса к традиционным устройствам. 

Компании адаптируются к изменениям спроса

Прогнозируется, что продажи смартфонов достигнут 1,2 миллиарда к 2025 году, отражая их широкое распространение. Крупные компании GPS-навигаторов, включая TomTom, Garmin, Mio, адаптируются к изменениям спроса. К примеру, TomTom фокусируется на интегрированных навигационных сервисах для автомобилей и создает мобильные приложения. Garmin, выпустив новые GPS-навигаторы, добавляет функции для подключения к мобильным приложениям. 

Таким образом, традиционные GPS-устройства утрачивают свою популярность, заставляя компании пересматривать стратегии.

Информационное агентство «Informing»

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