Игра окончена: В смартфонах нашли преимущества над классическими GPS-навигаторами

С развитием мобильных навигационных приложений, таких как Google Maps, Apple Maps и Waze, водителям стало удобнее получать пошаговые инструкции. Смартфоны с большими экранами стали отличными GPS-навигаторами, что привело к снижению интереса к традиционным устройствам.

Компании адаптируются к изменениям спроса

Прогнозируется, что продажи смартфонов достигнут 1,2 миллиарда к 2025 году, отражая их широкое распространение. Крупные компании GPS-навигаторов, включая TomTom, Garmin, Mio, адаптируются к изменениям спроса. К примеру, TomTom фокусируется на интегрированных навигационных сервисах для автомобилей и создает мобильные приложения. Garmin, выпустив новые GPS-навигаторы, добавляет функции для подключения к мобильным приложениям.

Таким образом, традиционные GPS-устройства утрачивают свою популярность, заставляя компании пересматривать стратегии.