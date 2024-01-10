В Samsung нашли как удивить: новый милый «колобок»-робот на CES 2024

Компания Samsung представила на днях новую версию робота-компаньона с искусственным интеллектом — Ballie. Этот умный ассистент выполняет многие задачи, такие как отображение новостей, а также помощь в домашних делах. Он может легко передвигаться по дому, управлять бытовой техникой, создавая персонализированные услуги.

Ballie также приносит душевное спокойствие, отправляя видео с домашними моментами пользователям, находясь вдали. Кроме того, «колобок»-робот проецирует видео с тренировками, воспроизводя музыку и отвечая на звонки, делая домашнюю жизнь обладателя более продуктивной и приятной.