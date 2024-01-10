Найден новый телевизор TCL QM8 со 115-дюймовым QD-Mini LED экраном

TCL анонсировала свой флагманский телевизор, TCL QM8 с внушительным 115-дюймовым экраном, а также инновационной технологией QD-Mini LED.

Аппарат обладает 4K-разрешением

Этот аппарат обладает 4K-разрешением, имеет 20 000 зон затемнения, впечатляющую яркость 5 000 нит, обеспечивая тем самым великолепное визуальное воспроизведение. Он также включает в себя Quantum Dot QLED, адаптивные технологии HDR ULTRA, Dolby Vision IQ, сертификацию IMAX Enhanced. В области аудио TCL QM8 предоставляет 6.2.2-канальную акустическую систему.

Позиционируясь как основное устройство для геймеров, телевизор поддерживает 4K, а его частота 144 Гц, 240 Гц VRR. Также есть режим Game Accelerator 240 и AMD FreeSync Premium.

Однако дата выпуска и цена пока не раскрыты.