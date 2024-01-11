В Android нашли функцию прямого обмена данными между смартфоном и ПК

Недавно Google и Samsung объединили свои усилия для разработки новой функции обмена данными между устройствами под названием Quick Share. Эта технология призвана заменить предыдущую функцию под названием Nearby Share. Партнерство между корпорациями привело к созданию Quick Share, основанной на существующем продукте Samsung. Quick Share будет функционировать как на платформе Android, так и на Chrome OS.

Интересно отметить, что Google также ищет возможности адаптировать Quick Share для использования на компьютерах с Windows.

Смартфоны начнут получать Quick Share уже в феврале текущего года

Смартфоны начнут получать данную функцию уже в феврале текущего года, хотя конкретные устройства пока что не раскрываются.