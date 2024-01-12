На CES 2024 нашли самую «умную» и дорогую крышку для унитаза

Компания Kohler на выставке CES 2024 представила инновационную умную крышку унитаза PureWash E930. Этот аксессуар, совместимый с большинством удлиненных унитазов, трансформирует обычный унитаз в умное устройство с поддержкой голосовых помощников Alexa и Google Assistant.

PureWash E930 обеспечивает гигиеничность в компактном дизайне, включая функции заднего и переднего ополаскивания, подогреваемое сиденье, УФ-очистку, режим самоочистки. Система также имеет регулировку температуры, регулировку давления воды, режим для детей, функцию сушки теплым воздухом, а также светодиодную подсветку, превращающую унитаз в ночник.

Цена такой новинки составляет $2149, а ее управление может осуществляться через голосовые помощники.