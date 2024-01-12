Xiaomi решила анонсировать POCO X6 и POCO X6 Pro на мировом рынке

Компания Xiaomi представила свою новую линейку смартфонов POCO X6. Она представляет собой обновленные версии Redmi Note 13 Pro и Redmi K70e. Оба устройства оснащены 6,67-дюймовым OLED-дисплеем, разрешение которого 1,5K. Также они обустроены поддержкой частоты обновления в 120 Гц.

Обладая до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутренней памяти, гаджеты предлагают мощные технические характеристики. Камеры POCO X6 включают главный модуль на 64 МП с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный объектив на 8 МП, а также макромодуль на 2 МП. Оба смартфона оборудованы аккумуляторами емкостью 5100 мАч и 5500 мАч, поддерживающими быструю зарядку мощностью 67 Вт.