В Китае решили создать ядерную батарею для смартфона

Компания Betavolt из Китая представила свою революционную ядерную батарею для мобильных телефонов. Как пишет Independent, устройство способно обеспечивать владельца энергией не менее 50 лет, считая его первым в мире подобным изобретением.

Размеры созданной батареи составляют 15x15x5 мм, внутри нее размещены 63 изотопа. Она способна генерировать мощность 100 микроватт, но это при напряжении 3 В.

Компания также планирует выпустить в будущем батарею мощностью 1 Вт к 2025 году. Этот инновационный модуль, к слову сказать, открывает широкие перспективы применения в различных сферах, включая мобильные устройства или другие технологические нужды.