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В Китае решили создать ядерную батарею для смартфона

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В Китае решили создать ядерную батарею для смартфона
Новости Hi-Tech
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

Компания Betavolt из Китая представила свою революционную ядерную батарею для мобильных телефонов. Как пишет Independent, устройство способно обеспечивать владельца энергией не менее 50 лет, считая его первым в мире подобным изобретением.

Размеры созданной батареи составляют 15x15x5 мм, внутри нее размещены 63 изотопа. Она способна генерировать мощность 100 микроватт, но это при напряжении 3 В. 

Компания также планирует выпустить в будущем батарею мощностью 1 Вт к 2025 году. Этот инновационный модуль, к слову сказать, открывает широкие перспективы применения в различных сферах, включая мобильные устройства или другие технологические нужды.

Информационное агентство «Informing»

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