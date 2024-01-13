Эксперт решил предостеречь россиян от отправки голосовых сообщений из-за мошенников

Мошенники все чаще используют нейросети для подделки голосов, обманывая граждан и выманивая у них деньги.

Голос невозможно отличить от оригинала

Ваге Закарян предупреждает о новом виде мошенничества. Аферисты получают голосовые записи определенного человека, а затем создают подделанный голос с использованием нейросетей, в ряде случаев голос невозможно отличить от оригинала.

Мошенники могут даже использовать паспортные данные или фальшивые банковские карты. Поэтому эксперт советует предупреждать близких о возможных угрозах, договариваться заранее о проверочной фразе, принимать меры для безопасности в соцсетях, используя двухфакторную аутентификацию и сложный пароль. При этом полный отказ от голосовых сообщений не обязателен, достаточно их удалить.