Красноярцы решили удалить «опасный» 2ГИС и вскоре пожалели об этом

Недавние предупреждения Google Play о вредоносности приложения 2ГИС вынудили некоторых красноярцев удалить его с устройств и вскоре об этом пожалели. Теперь они сталкиваются с проблемой, так как не могут восстановить его из-за отсутствия приложения в магазине Google Play вследствие санкций против Сбера — владельца «Дубльгиса».

Сервис 2ГИС утверждает, что это временная ситуация и приложение безопасно. Несмотря на это, часть пользователей не решается устанавливать его заново. Некоторые рекомендуют воспользоваться альтернативными магазинами приложений для установки 2ГИС.