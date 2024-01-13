Информинг » Наука и техника » Новости Hi-Tech » Красноярцы решили удалить «опасный» 2ГИС и вскоре пожалели об этом

Красноярцы решили удалить «опасный» 2ГИС и вскоре пожалели об этом

Image 16+
Красноярцы решили удалить «опасный» 2ГИС и вскоре пожалели об этом
Новости Hi-Tech
Фото: freepik.com

Недавние предупреждения Google Play о вредоносности приложения 2ГИС вынудили некоторых красноярцев удалить его с устройств и вскоре об этом пожалели. Теперь они сталкиваются с проблемой, так как не могут восстановить его из-за отсутствия приложения в магазине Google Play вследствие санкций против Сбера — владельца «Дубльгиса».

Сервис 2ГИС утверждает, что это временная ситуация и приложение безопасно. Несмотря на это, часть пользователей не решается устанавливать его заново. Некоторые рекомендуют воспользоваться альтернативными магазинами приложений для установки 2ГИС.

Информационное агентство «Informing»

AnTuTu нашли и опубликовали список самых производительных Android-смартфонов

AnTuTu нашли и опубликовали список самых производительных Android-смартфонов

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Красноярцы решили удалить «опасный» 2ГИС и вскоре пожалели об этом

Сегодня, 11:13

Эксперт решил предостеречь россиян от отправки голосовых сообщений из-за мошенников

Сегодня, 10:53

В Китае решили создать ядерную батарею для смартфона

Вчера, 14:43

Xiaomi решила анонсировать POCO X6 и POCO X6 Pro на мировом рынке

Вчера, 13:23

На CES 2024 нашли самую «умную» и дорогую крышку для унитаза

Вчера, 10:38

В Android нашли функцию прямого обмена данными между смартфоном и ПК

11-01-2024, 22:23

В России нашлись предзаказы на Apple Vision Pro

11-01-2024, 20:53

Найден новый телевизор TCL QM8 со 115-дюймовым QD-Mini LED экраном

10-01-2024, 21:58

В Samsung нашли как удивить: новый милый «колобок»-робот на CES 2024

10-01-2024, 16:18

Игра окончена: В смартфонах нашли преимущества над классическими GPS-навигаторами

10-01-2024, 14:13

AnTuTu нашли и опубликовали список самых производительных Android-смартфонов

10-01-2024, 12:23

CES-2024: Нашелся новый бюджетный планшет для учебы от Lenovo

9-01-2024, 21:38

Официально нашлись новые смартфоны ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro

9-01-2024, 11:58

Будущее наступило: Нашелся первый в мире прозрачный microLED-дисплей от Samsung

8-01-2024, 20:48

В Сети нашлись первые живые фото камерофона Xiaomi 14 Ultra

8-01-2024, 19:23

В Сети нашлись первые фото iPhone 16

7-01-2024, 22:48

В Apple нашли нужным выплачивать по $92 владельцам старых iPhone

7-01-2024, 22:03

Громче шума в метро и 22 000 мАч: нашелся новый смартфон Oukitel WP33 Pro

7-01-2024, 16:18

В Сети нашлись фото Samsung Galaxy S24 Ultra со всех сторон

6-01-2024, 22:58

Нашлась информация касательно полной замены людей искусственным интеллектом к 2116 году

6-01-2024, 11:48

Новости партнеров
2023
ru-RU