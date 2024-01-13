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Аналитики MIT решили включить ИИ и «убийц» Twitter в список передовых технологий 2024 года

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Аналитики MIT решили включить ИИ и «убийц» Twitter в список передовых технологий 2024 года
Новости Hi-Tech
Фото: @freepik / freepik.com

Аналитики Массачусетского технологического института (MIT) предсказали наиболее вероятные технологические прорывы в 2024 году. 

Искусственный интеллект занял первое место в этом списке

Искусственный интеллект (М=ИИ) занял первое место в этом списке. Эксперты также выделили высокоэффективные солнечные батареи и систему Apple Vision Pro, отмечая потенциал массового успеха в ближайшем будущем. 

Другие ожидаемые прорывы на текущий год включают новые препараты для снижения веса, систему геотермальной энергии, лечение с применением редактирования генов, экзафлопсные суперкомпьютеры, угасание социальной сети Twitter из-за конкуренции.

Информационное агентство «Informing»

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