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Эксперт Богатырева решила назвать минусы использования старых моделей iPhone в России

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Эксперт Богатырева решила назвать минусы использования старых моделей iPhone в России
Новости Hi-Tech
Фото: @ JESHOOTS-com / pixabay.com

Использование старых моделей iPhone и других устройств Apple в России становится менее выгодным из-за сокращения сервисной программы, что приводит к высокой стоимости ремонта или долгим срокам поставки запчастей. 

Особенно проблематичен аккумулятор, который теряет до 20% емкости за год или полтора, и его замена обходится весьма недешево. 

Несмотря на это, последние модели iPhone можно найти в РФ по более низкой цене, чем в других странах, что остается привлекательным для всех потребителей. Высокая лояльность пользователей к продукции Apple в стране свидетельствует о надежности бренда, несмотря на ограничения. К тому же, экосистема компании продолжает успешно функционировать, что также поддерживает лояльность пользователей.

Информационное агентство «Informing»

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