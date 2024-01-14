Эксперт Богатырева решила назвать минусы использования старых моделей iPhone в России

Использование старых моделей iPhone и других устройств Apple в России становится менее выгодным из-за сокращения сервисной программы, что приводит к высокой стоимости ремонта или долгим срокам поставки запчастей.

Особенно проблематичен аккумулятор, который теряет до 20% емкости за год или полтора, и его замена обходится весьма недешево.

Несмотря на это, последние модели iPhone можно найти в РФ по более низкой цене, чем в других странах, что остается привлекательным для всех потребителей. Высокая лояльность пользователей к продукции Apple в стране свидетельствует о надежности бренда, несмотря на ограничения. К тому же, экосистема компании продолжает успешно функционировать, что также поддерживает лояльность пользователей.