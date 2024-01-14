X: В Сеть решили слить первое изображение нового дизайна WhatsApp

Корпорация Meta начала тестирование обновленного графического дизайна в интерфейсе WhatsApp. в Сети появился скриншот стартового экрана с изменениями в дизайне.

В новой версии меняется шрифт «WhatsApp» в верхнем левом углу экрана, а также цвет становится намного светлее. Снимок был сделан в бета-версии с кодом 2.24.2.9 для Android.

Неизвестно, когда обновление появится в релизе

Неизвестно пока что, когда обновление появится в релизе и будет ли оно теперь адаптировано для iOS.

WhatsApp, принадлежащий Meta, является самым популярным мессенджером в мире. У него было более чем 2,7 миллиарда пользователей к концу минувшего года.