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Тюменцам решили разослать сообщения о вредоносном приложении 2ГИС

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Тюменцам решили разослать сообщения о вредоносном приложении 2ГИС
Новости Hi-Tech
Фото: freepik.com

Пользователям Android в Тюменской области стали поступать уведомления от Google Play о том, что 2ГИС считается вредоносным. Там указывается, что приложение пытается получить доступ к персональным данным клиента, таким как фото, аудиозаписи, СМС, журнал звонков.

Безопасно и не вредит устройству

В пресс-службе 2ГИС же утверждают, что приложение полностью безопасно и не вредит устройству. Они объяснили, что запросы на доступ к звонкам и микрофону необходимы для полноценного использования сервиса, и уточнили, что не просят никогда доступа к журналу звонков. 

Компания также уверяет, что подобные уведомления связаны с политикой безопасности Google и с временным отсутствием приложения в Google Play.

Информационное агентство «Informing»

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