В России решили открыть предзаказы на новую гарнитуру Apple Vision Pro

Продажи гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro стартуют в продажах 2 февраля 2024 года. Уже сейчас на платформе «Авито» можно найти много объявлений от продавцов, которые принимают предварительные заказы на новый гаджет. Некоторые их них обещают доставку 10 февраля, хотя цены значительно превышают установленную ранее сумму в 318 тыс. рублей.

На «Авито» гарнитуру покупателю предлагают от 400 тыс. рублей, в некоторых объявлениях цена достигает 800 тыс. рублей. Нужно отметить, что некоторые из продавцов указывают на необходимость дополнительной оплаты за доставку, которая, однако, остается неизвестной.