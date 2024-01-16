Специалисты Kaspersky не нашли вредоносных компонентов в «2ГИС»

«2ГИС» провела внешнюю экспертную оценку своего картографического приложения, которое ошибочно было определено Google Play как вредоносное.

«2ГИС» заверила своих интернет-пользователей в стабильной работе сервиса

По результатам данной проверки специалистами из компании Kaspersky не было выявлено никаких вредоносных компонентов в различных версиях этой программы. Несмотря на многочисленные ошибочные уведомления Google Play, «2ГИС» заверила своих интернет-пользователей в стабильной работе сервиса, и призвала игнорировать предупреждения, чтобы продолжать пользоваться приложением.

Нужно напомнить, что 10 января этого года система безопасности Google Play начала классифицировать «2ГИС» как вредоносное приложение.