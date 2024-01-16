В Пензе решили запатентовать новое устройство для надевания носков

Ученые из Пензенского государственного университета решили создать устройство для надевания носков, которое эффективнее и доступнее по стоимости. Эта новая конструкция была запатентована. Устройство прошло успешные испытания более чем 30 людьми различных возрастов и с разным состоянием здоровья. Оно простое, позволяет надевать не только носки, но и другие предметы обуви, такие как гольфы и подследники.

Обеспечивает удобное надевание носков

Конструкция включает в себя деревянную пластину, алюминиевый провод с резиновым шлангом, что обеспечивает удобное надевание носков. Разработчики подчеркивают, что это устройство будет особенно полезным для людей с ограниченными физическими возможностями, пожилых и послеоперационных людей, беременных женщин.