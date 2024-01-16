Пользователям смартфонов в России решили назвать «золотые правила» их зарядки

Рекомендации по зарядке смартфонов были представлены руководителем направления информационной безопасности Роскачества Сергеем Кузьменко. Он отметил, что не стоит заряжать устройство на всю ночь, особенно если оно находится под подушкой, а также не следует доводить зарядку до 100 процентов.

Рекомендуется держать уровень заряда между 20 и 80 процентами, подключать телефон к зарядке, когда уровень заряда опускается ниже 50 процентов, а отключать при достижении необходимого уровня зарядки. Важно также использовать оригинальное зарядное устройство и избегать неоригинальных аксессуаров для того, чтобы предотвратить возможные проблемы с повреждением устройства.