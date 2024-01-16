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Пользователям смартфонов в России решили назвать «золотые правила» их зарядки

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Пользователям смартфонов в России решили назвать «золотые правила» их зарядки
Новости Hi-Tech
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

Рекомендации по зарядке смартфонов были представлены руководителем направления информационной безопасности Роскачества Сергеем Кузьменко. Он отметил, что не стоит заряжать устройство на всю ночь, особенно если оно находится под подушкой, а также не следует доводить зарядку до 100 процентов. 

Рекомендуется держать уровень заряда между 20 и 80 процентами, подключать телефон к зарядке, когда уровень заряда опускается ниже 50 процентов, а отключать при достижении необходимого уровня зарядки. Важно также использовать оригинальное зарядное устройство и избегать неоригинальных аксессуаров для того, чтобы предотвратить возможные проблемы с повреждением устройства.

Информационное агентство «Informing»

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