Титановые Samsung Galaxy S24 Ultra решили распаковать на видео до анонса

Первые модели новых смартфонов Samsung Galaxy S24 уже появились у розничных продавцов, в том числе в магазинах Doto в Мексике. Доступны базовые версии гаджета с 128 ГБ или 256 ГБ памяти в различных цветах.

Некоторые заказы уже размещены, но точно пока еще неизвестно, можно ли сделать заказ сейчас. Дилер из Манджунга (Малайзия) продемонстрировал Galaxy S24 Ultra в коротких видео на TikTok. Впрочем, ролик был быстро удален.

Отметим, что Samsung начнет предварительные продажи новинки на рынке 17 января 2024 года, уже есть признаки предварительных заказов на смартфон.