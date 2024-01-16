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Титановые Samsung Galaxy S24 Ultra решили распаковать на видео до анонса

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Титановые Samsung Galaxy S24 Ultra решили распаковать на видео до анонса
Новости Hi-Tech
Источник фото: YouTube

Первые модели новых смартфонов Samsung Galaxy S24 уже появились у розничных продавцов, в том числе в магазинах Doto в Мексике. Доступны базовые версии гаджета с 128 ГБ или 256 ГБ памяти в различных цветах. 

Некоторые заказы уже размещены, но точно пока еще неизвестно, можно ли сделать заказ сейчас. Дилер из Манджунга (Малайзия) продемонстрировал Galaxy S24 Ultra в коротких видео на TikTok. Впрочем, ролик был быстро удален. 

Отметим, что Samsung начнет предварительные продажи новинки на рынке 17 января 2024 года, уже есть признаки предварительных заказов на смартфон.

Информационное агентство «Informing»

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