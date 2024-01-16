Аналитик Мин-Чи Ко решил назвать самый востребованный iPhone в 2024 году

Начало 2024 года подтвердило то, что iPhone 15 Pro Max сохраняет свой статус самого продаваемого смартфона от компании Apple, удерживая примерно от 40 до 45% долю на рынке. Аналитик Минг-Чи Ко сделал такие выводы на основе информации от поставщика объективов для Apple. Прогнозируется также, что данное устройство сохранит лидерство шесть месяцев благодаря своим впечатляющим характеристикам, в том числе 6,7-дюймовому OLED-экрану, частота обновления которого 120 Гц, прочному стеклу Ceramic Shield, процессору Apple A17 Pro, 8 Гб оперативной памяти и вариантами встроенной памяти до 1024 Гб. Смартфон оборудован основной тройной камерой и работает под управлением современной iOS 17.