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В РФ решили начать продажи нового Samsung Galaxy S24 раньше остального мира

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В РФ решили начать продажи нового Samsung Galaxy S24 раньше остального мира
Новости Hi-Tech
Источник фото: YouTube

Сведения о том, что Galaxy S24 может появиться на российских прилавках ранее мирового релиза, подтверждаются представителями 3-х разных мобильных операторов РФ. 

Однако, компания Samsung официально не ведет деятельность в стране, поэтому российские ритейлеры закупают устройства через поставщиков в Казахстане, ОАЭ, Армении. Эти поставщики получают гаджеты заранее от производителя для обеспечения своевременной поставки к дате мирового выпуска. 

В связи с этим продавцы в России теперь не обязаны согласовывать дату начала продаж с Samsung. Представители компании отказались комментировать информацию после запроса от портала «Известия».

Информационное агентство «Informing»

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