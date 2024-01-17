В РФ решили начать продажи нового Samsung Galaxy S24 раньше остального мира

Сведения о том, что Galaxy S24 может появиться на российских прилавках ранее мирового релиза, подтверждаются представителями 3-х разных мобильных операторов РФ.

Однако, компания Samsung официально не ведет деятельность в стране, поэтому российские ритейлеры закупают устройства через поставщиков в Казахстане, ОАЭ, Армении. Эти поставщики получают гаджеты заранее от производителя для обеспечения своевременной поставки к дате мирового выпуска.

В связи с этим продавцы в России теперь не обязаны согласовывать дату начала продаж с Samsung. Представители компании отказались комментировать информацию после запроса от портала «Известия».