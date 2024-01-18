«М.Видео-Эльдорадо»: Samsung Galaxy S24 решили оценить в России от 90 тысяч рублей

В РФ стартовали предзаказы на новые флагманские Samsung серии Galaxy S24. Компания «М.Видео-Эльдорадо» объявила цены на эти устройства.

Так, Galaxy S24 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценили в 90 тыс. рублей. Galaxy S24+ с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной будет стоить уже 112 тыс.

Топовый гаджет данной линейки Galaxy S24 Ultra (12 ГБ оперативной, 256 ГБ встроенной памяти) был оценен в России в 147 тыс. рублей. Предзаказавшие новинку получат в подарок беспроводные наушники Galaxy Buds 2 Pro, а также гарантийную поддержку от ретейлера.