Redmi решил выпустить игровой монитор Redmi G34WQ с WQHD-экраном за 18 тыс. рублей

Xiaomi представила свой новый игровой монитор, получивший название Redmi Monitor G34WQ в Китае. Этот бюджетный изогнутый монитор был оборудован 34-дюймовым экраном, его разрешение WQHD (2560 x 1440 пикселей), а частота обновления - 180 Гц, время отклика - 1 мс.

Он также поддерживает AMD FreeSync Premium. Монитор имеет регулируемую конструкцию, светодиодную кольцевую подсветку RGB на задней панели. Стоимость такого монитора составляет 1 999 юаней (это примерно 24,5 тысячи рублей), но предложение о сниженной цене в 1 499 юаней (около 18 тысяч) действует в ограниченный период времени.