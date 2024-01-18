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Redmi решил выпустить игровой монитор Redmi G34WQ с WQHD-экраном за 18 тыс. рублей

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Redmi решил выпустить игровой монитор Redmi G34WQ с WQHD-экраном за 18 тыс. рублей
Новости Hi-Tech
Источник фото: YouTube

Xiaomi представила свой новый игровой монитор, получивший название Redmi Monitor G34WQ в Китае. Этот бюджетный изогнутый монитор был оборудован 34-дюймовым экраном, его разрешение WQHD (2560 x 1440 пикселей), а частота обновления - 180 Гц, время отклика - 1 мс. 

Он также поддерживает AMD FreeSync Premium. Монитор имеет регулируемую конструкцию, светодиодную кольцевую подсветку RGB на задней панели. Стоимость такого монитора составляет 1 999 юаней (это примерно 24,5 тысячи рублей), но предложение о сниженной цене в 1 499 юаней (около 18 тысяч) действует в ограниченный период времени.

Информационное агентство «Informing»

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