Дизайнер Де Роса решил представить концепт смартфона Илона Маска «Объект X» с 2-мя экранами

Дизайнер Антонио Де Роса решил представить концептуальный смартфон под названием Object-X. Это продукт, который мог бы создать Илон Маск.

Он включает в себя два экрана, футуристический дизайн, инновационные функциональные особенности, такие как специальная кнопка для управления электромобилем Tesla и чат-ботом Grok. Смартфон оснащен также дополнительным экраном на задней стороне для использования ленты X, а также боковой панелью для переключения между Tesla и Twitter.

Камера оформлена в виде логотипа X с четырьмя датчиками, а ИИ предполагается использовать для обработки фотоизображений.