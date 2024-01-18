Tecno решила запустить в РФ свой первый мини-ПК Tecno по цене 47 тыс. рублей

Tecno Mega Mini M1, представляющий собой компактное устройство с алюминиевым корпусом и отличной производительностью, доступен для предзаказа в РФ. До 28 января 2024 года его можно приобрести за 47 тыс. рублей в магазинах сети DNS.

Устройство оснащено процессором Intel Core i5-12450H, имеет 16 ГБ оперативной памяти DDR4

Это портативное устройство весит всего 410 грамм, оснащено процессором Intel Core i5-12450H, имеет 16 ГБ оперативной памяти DDR4, расширяемой до целых 64 ГБ. Снабжен гаджет быстрым SSD-накопителем (512 ГБ), а также поддерживает установку дополнительного накопителя в размере 2 ТБ. У Mega Mini M1 есть разнообразные порты - USB 4, USB 2.0, USB 3.2 Gen2, HDMI, RJ-45, обеспечивающие гибкость при подключении устройств. Он предоставляет выдающуюся производительность в компактном и портативном форм-факторе.