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Tecno решила запустить в РФ свой первый мини-ПК Tecno по цене 47 тыс. рублей

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Tecno решила запустить в РФ свой первый мини-ПК Tecno по цене 47 тыс. рублей
Новости Hi-Tech
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

Tecno Mega Mini M1, представляющий собой компактное устройство с алюминиевым корпусом и отличной производительностью, доступен для предзаказа в РФ. До 28 января 2024 года его можно приобрести за 47 тыс. рублей в магазинах сети DNS. 

Устройство оснащено процессором Intel Core i5-12450H, имеет 16 ГБ оперативной памяти DDR4

Это портативное устройство весит всего 410 грамм, оснащено процессором Intel Core i5-12450H, имеет 16 ГБ оперативной памяти DDR4, расширяемой до целых 64 ГБ. Снабжен гаджет быстрым SSD-накопителем (512 ГБ), а также поддерживает установку дополнительного накопителя в размере 2 ТБ. У Mega Mini M1 есть разнообразные порты - USB 4, USB 2.0, USB 3.2 Gen2, HDMI, RJ-45, обеспечивающие гибкость при подключении устройств. Он предоставляет выдающуюся производительность в компактном и портативном форм-факторе.

Информационное агентство «Informing»

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