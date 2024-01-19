Первым смартфоном Realme под маркой Note стал ультрабюджетный Realme Note 50

Компания Realme представила свой первый смартфон под маркой Note на Филиппинах.

Realme Note 50 – устройство начального уровня, которое имеет 6,74-дюймовым IPS-дисплей, чип Unisoc, батарею емкостью 5000 мАч. Дисплей имеет разрешение HD+, а также частоту обновления 90 Гц. Он оборудован боковым сканером отпечатков пальцев, разблокировкой по лицу, работает под управлением Android 13 Go.

Внутри гаджета был установлен чип Unisoc T612, 4 ГБ ОЗУ. Кроме того, новинка имеет 64 ГБ встроенной памяти, две камеры - фронтальную на 5 Мп, и заднюю - на 13 Мп. Realme Note 50 стоит 65 долларов, доступен он в темно-сером и голубом цветах, пока только на Филиппинах.