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Первым смартфоном Realme под маркой Note стал ультрабюджетный Realme Note 50

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Первым смартфоном Realme под маркой Note стал ультрабюджетный Realme Note 50
Новости Hi-Tech
Источник фото: YouTube

Компания Realme представила свой первый смартфон под маркой Note на Филиппинах. 

Realme Note 50 – устройство начального уровня, которое имеет 6,74-дюймовым IPS-дисплей, чип Unisoc, батарею емкостью 5000 мАч. Дисплей имеет разрешение HD+, а также частоту обновления 90 Гц. Он оборудован боковым сканером отпечатков пальцев, разблокировкой по лицу, работает под управлением Android 13 Go. 

Внутри гаджета был установлен чип Unisoc T612, 4 ГБ ОЗУ. Кроме того, новинка имеет 64 ГБ встроенной памяти, две камеры - фронтальную на 5 Мп, и заднюю - на 13 Мп. Realme Note 50 стоит 65 долларов, доступен он в темно-сером и голубом цветах, пока только на Филиппинах.

Информационное агентство «Informing»

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