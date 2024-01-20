Блогер сделал сравнение качества съёмки Galaxy S24 Ultra с iPhone 15 Pro Max

На Ютуб-канале TechTablets проведено сравнительное тестирование 2-х популярных флагманских смартфонов - iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra, с акцентом на фото- и видеосъемке.

iPhone выделяется более высоким качеством снимков

В ходе экспериментов было отмечено, что Samsung превосходит iPhone в видеосъемке при приближении разных объектов, но в условиях низкой освещенности iPhone продемонстрировал более эффективную стабилизацию изображения. В области фотосъемки iPhone выделяется более высоким качеством снимков передней камерой, выделяются естественные тона кожи, а также лучшая экспозиция в условиях слабого освещения.

Samsung демонстрирует превосходство

iPhone превосходит конкурента в обработке цветов, съемке портретов, балансе белого, при недостаточной освещенности. Однако Samsung демонстрирует превосходство в применении зума и возможности съемки видеороликов в разрешении 8К.